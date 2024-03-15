Зруйновані будинки, пожежа на цвинтарі та поранена жінка: наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківської області. Гатили по населених пунктах з різних видів озброєння. Є поранені.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Слобожанське. 14 березня о 12:45 відбувся ворожий обстріл населеного пункту з РСЗВ «Ураган». Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, поранення отримала 50-річна жінка.

Липці. 14 березня близько 12:45 та 16:45 окупанти з РСЗО «Ураган» обстріляли село. Внаслідок ворожої атаки три приватні будинки зруйновані та пошкоджені, на цвинтарі зайнялася пожежа.

Вовчанськ. 14 березня близько 20:20 окупанти з артилерії обстріляли місто. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, господарчі споруди.





Козача Лопань. 14 березня внаслідок ворожих обстрілів в населеному пункті пошкоджено два житлові будинки.

Куп’янськ. 14 березня близько 16:30, перебуваючи на території своєї земельної ділянки, підірвався на невідомому вибуховому пристрої 44-річний чоловік. Від отриманих поранень помер по дорозі в лікарню.

Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, документували наслідки воєнних злочинів росіян: зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих, відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

Триває евакуація з небезпечних районів Харківщини. 14 березня з території Куп’янського району було евакуйовано троє людей: двоє жінок та один чоловік.





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