Харьковчанке, которая в соцсети обманывала молодых мам, объявили о подозрении в мошенничестве

31 июля 2018 г. 11:12
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Прокуратура области объявила о подозрении 30-летней харьковчанке по факту совершения серии мошенничеств (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители  установили, что женщина создала в Instagram страницу, на которой разместила объявление по изготовлению и продаже мебели из дерева, в том числе - детских кроватей, по низкой стоимости.

Жертвами злоумышленницы, как правило, становились молодые мамы, которые хотели купить своим детям новую мебель.

Клиентам обещали изготовить кровать по индивидуальному заказу за 60 дней и просили предоплату в размере 50% от стоимости.

Доверчивые покупатели перечисляли злоумышленнице деньги на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали.

Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма.  

От действий мошенников пострадали, по меньшей мере, 9 человек.

Сумма нанесенного ущерба - свыше 30 тысяч гривен.  

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.  

Следствие по делу продолжается.

 

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