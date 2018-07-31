Харьковчанке, которая в соцсети обманывала молодых мам, объявили о подозрении в мошенничестве

Прокуратура области объявила о подозрении 30-летней харьковчанке по факту совершения серии мошенничеств (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что женщина создала в Instagram страницу, на которой разместила объявление по изготовлению и продаже мебели из дерева, в том числе - детских кроватей, по низкой стоимости.

Жертвами злоумышленницы, как правило, становились молодые мамы, которые хотели купить своим детям новую мебель.

Клиентам обещали изготовить кровать по индивидуальному заказу за 60 дней и просили предоплату в размере 50% от стоимости.

Доверчивые покупатели перечисляли злоумышленнице деньги на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали.

Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вообще переставали отвечать на телефонные звонки и электронные письма.

От действий мошенников пострадали, по меньшей мере, 9 человек.

Сумма нанесенного ущерба - свыше 30 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следствие по делу продолжается.