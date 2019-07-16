 

47 тысяч полицейских будут охранять избирательные участки

16 июля 2019 г. 13:06
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Всего к охране общественного порядка во время внеочередных выборов в Верховную Раду привлекут почти 74 тысячи полицейских.

Об этом сообщили в Департаменте комуникации Нацполиции со ссылкой на  заместителя председателя полиции Александра Фацевича.

По его словам, к обеспечению правопорядка и безопасности в связи с проведением внеочередных выборов будет привлечено более 131 тысячу правоохранителей, из которых почти 74 тысячи - это работники полиции. 47 тысяч будут охранять избирательные участки, еще более 10 тысяч - патрулировать территории населенных пунктов. На этот период создано достаточное количество следственно-оперативных и взрывотехнических групп, предусмотрены необходимые резервы.

Кроме того, сейчас особое внимание полиции уделяется окружным избирательным комиссиям, которые получают избирательную документацию. Еще одной задачей полиции в рамках избирательного процесса является доставки избирательной документации из окружных в участковые избирательные комиссии и обратно - после подсчета голосов.

Также в Украину прибывают официальные иностранные наблюдатели, поэтому полицейские будут приближены к местам прибытия и размещения делегаций.

«Аполитичность и профессионализм - основные базисы работы полиции во время грядущих выборов. Президентская компания подтвердила способность качественно и беспристрастно обеспечивать правопорядок во время народного волеизъявления », - подчеркнул Фацевич.

Напомним, с 15 июля подразделения полиции переведены на усиленный режим несения службы.

 

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