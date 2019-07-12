Что Зе!кандидат Андрей Одарченко успел сказать президенту Зеленскому

Харьковский кандидат в народные депутаты из Зе!команды рассказал о встрече с президентом Зеленским в Днепре.

12 июля Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Днепропетровскую область. Там он ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта, сообщает пресс-служба президента.

О встрече и минутном разговоре с президентом Зеленским сообщил на своей странице в Facebook Андрей Одарченко, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 170-му округу.

«Сегодня мы с Президентом в Днепре! Сюда наш лидер прилетел, чтобы, наконец, решить вопрос с местным аэропортом - там не такая красота, как в Харькове, а сарай возле выложенной плитками "взлетки"... В отличие от прогнивших пней прошлого и позапрошлого режима, Зе!Президент все решил - новому аэропорту быть!

Что успел я? Успел сказать, что я - кандидат - «Слуга народа». Что представляю Салтовку, и что здесь нам нужна нормальная дорожная развязка, чтобы прекратить многолетние мучения людей в пробках и общественном транспорте. Уверен, что наш Президент меня услышал - сказал, что поставит вопрос на контроль. А теперь нам всем, всем салтовчанам, остается только помочь ему - поддержать меня, Одарченко Андрея, кандидата от "Слуги Народа" по Салтовке на выборах во ВРУ 21 июля. Зробимо це разом!», - написал Андрей Одарченко.

Андрей Одарченко - доктор технических наук, специализируется на вопросах безопасности и качества пищевых продуктов. Работает в Харьковском государственном университете питания и торговли. Написал 174 научных работы и защитил 24 патента.

Андрей Одарченко выдвинут кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» по округа No170 (Московский район, Салтовка).

