ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в 31 одномандатном избирательном округе, признав избранными народными депутатами победивших на этих округах лиц.

Как указано в сообщении пресс-службы ЦИК, всего по состоянию на 3 августа признаны избранными 191 народный депутат.

Всего на внеочередных выборах по мажоритарным округам граждане Украины избирали 199 парламентария.