День тишины. Какие нарушения выявили харьковские правоохранители?

По состоянию на 15:00 работниками полиции зафиксировано 11 фактов размещения плакатов, баннеров, листовок и билбордов с предвыборной агитацией политических партий и кандидатов в народные депутаты.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, кроме того, в полицию обратился 60-летний харьковчанин, который обнаружил свое отсутствие в списках избирателей.

В Слободском районе неизвестный у подъезда дома агитировал людей против одного из кандидатов в народные депутаты, а жительница села Кисовка Коломакского района рассказала о том, что в поселке Коломак неизвестные проводили социологический опрос относительно выборов.

В Шевченковском районе мужчина рассказал об обнаружении в сети видеоролика о том, что неизвестные в разных районах Харькова предлагают избирателям взятку за голосование ними за определенного кандидата на выборах.

Все сообщения зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений отделов и отделений полиции. Проводится проверка.

Также следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины по факту изменения названия организации кандидатом в народные депутаты Украины. Досудебное расследование продолжается.