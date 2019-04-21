День выборов на Харьковщине: избиратели фотографируют свои бюллетени

По состоянию на 14-00 в полиции зарегистрировано 32 обращения граждан о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, избиратели жаловались на следующие нарушения:
- нарушения в списках избирателей -11;
- проведения незаконной агитации - 4;
- конфликт на участке - 3;
- повреждения информационного стенда - 1;
- фотографирование бюллетеней - 5;
Также были зарегистрированы 8 сообщений по другим поводам.
Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.
Правоохранители просят граждан сообщать о каких-либо нарушениях в ходе голосования в полицию по телефону 102.