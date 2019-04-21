День выборов на Харьковщине: избиратели фотографируют свои бюллетени

21 апреля 2019 г. 15:00
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По состоянию на 14-00 в полиции зарегистрировано 32 обращения граждан о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, избиратели жаловались на следующие нарушения:

- нарушения в списках избирателей -11;

- проведения незаконной агитации - 4;

- конфликт на участке - 3;

- повреждения информационного стенда - 1;

- фотографирование бюллетеней - 5;

Также были зарегистрированы 8 сообщений по другим поводам.

Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.

Правоохранители просят граждан сообщать о каких-либо нарушениях в ходе голосования в полицию по телефону 102.

 

Видео: 

Оперативна інформація щодо звернень громадян про порушення виборчого законодавства

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