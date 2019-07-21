 

Харьковчанин пытался проголосовать по доверенности за маму

21 июля 2019 г. 15:26

На избирательном участке № 631466 в Харькове наблюдатели зафиксировали мужчину, который пытался проголосовать за свою мать по доверенности.

Об этом сообщает "Опора"

После того, как члены комиссии отказали избирателю в этом, он все равно продолжил спорить и требовать дать ему бюллетень за мать.

Председатель участковой комиссии и полицейский попросили мужчину проголосовать за себя и покинуть помещение участка. Члены комиссии выдали его собственный бюллетень и тот ушел в кабинку для голосования.

Через некоторое время наблюдатель заметила, что нарушитель фотографирует бюллетень. Члены комиссии и наблюдатели вызвали полицию.

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