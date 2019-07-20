 

Из парламентской гонки в мажоритарных округах выбыло больше сотни кандидатов

20 июля 2019 г. 20:30
Источник: УНИАН
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Из парламентской кампании в мажоритарных округах выбыли 136 кандидатов, или 4,22% от начального числа претендентов.

Как сообщает движение «Чесно», среди 136 выбывших - 27 так называемых «клонов» в 17 округах.

На данный момент в мажоритарных округах баллотируются 3 тыс. 084 кандидата.

Также среди 136 выбывших кандидатов, 93 были самовыдвиженцами, 43 баллотировались от партий.

129 - забрали документы по собственному желанию, регистрацию 7 отменили принудительно. Всего отменена регистрация кандидатов, которые баллотировались в 86 округах.

В процентном измерении больше всего кандидатов отменили свои регистрации в округах №92 в Киевской области - 24% (5 кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (3 кандидата), №36 - Днепропетровская область (4 кандидата). По областям в абсолютных числах больше всего выбывших в Днепропетровской области, но в этом регионе также зарегистрировано наибольшее число кандидатов.

Среди тех, чья регистрация отменена, выявлено 27 «клонов» в 17 округах. Больше всего «клонов» выбыло в Киевской области в округе № 92 и в Одессе в округе, который является рекордсменом по числу кандидатов, - № 133.

 

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