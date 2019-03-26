Избиратели жалуются в полицию на предвыборные нарушения на Харьковщине

За минувшие сутки полицейские Харьковщины зарегистрировали 4 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, соответствующие заявления поступили в полицию Киевского, Холодногорского, Шевченковского и Изюмского районов.

Так, 25 марта в 9:48 обратился 47-летний харьковчанин и сообщил, что по адресу, где он проживает, пришло приглашение на выборы на пост Президента Украины на имя женщины, которая никогда не жила в квартире заявителя. Он просит правоохранителей проверить избирательный участок, который расположен в школе № 134 на улице Шевченко, 220.

Также в полицию обратился харьковчанин и рассказал о том, что на его мобильный телефон поступило сообщение продать свой голос на выборах Президента Украины за 1500 гривен. Мужчина сообщение удалил.

29-летний харьковчанин обратился в полицию с заявлением о том, что на избирательном участке, расположенном на улице Клочковская, 99, не предоставляют права проголосовать не по адресу регистрации.

В Изюмском районе в полицию по почте поступило заявление от председателя ОО «Общественное движение «Самостоятельная Украина» о том, что в городе Изюм, по мнению заявителя, председатель квартального комитета незаконно проводит перепись сторонников кандидатов на пост Президента Украины.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета районных отделов полиции. Проверки по данным фактам продолжаются.

По данным полиции, с начала предвыборной кампании зарегистрировано 133 сообщения о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 13 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.