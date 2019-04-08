Избирателям, которые ранее не голосовали на выборах-2019, рекомендуют проверить себя в списках

Избиратели, которые не участвовали в выборах 31 марта, и которым не приносили приглашение на выборы, имеют вероятность того, что их данных нет в списке избирателей. В таком случае они не будут иметь возможности реализовать свое право голоса во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 года.

Об этом сообщил омбудсмен по правам избирателей в Харьковской области Юрий Чумак на своей странице в Фейсбук.

По его словам, для этого избирателям следует проверить наличие своих данных в Государственном реестре избирателей. Сделать это можно в любое время в онлайн «Кабинете избирателя».

Проверить данные о себе можно и непосредственно в органе ведения Государственного реестра избирателей, придя туда лично. Как правило, эти отделы находятся при райгосадминистрациях в райцентрах и при горисполкомах городов областного значения, а в Харькове - при райадминистрациях, подчиненных горсовету.

С адресами органов ведения Государственного реестра избирателей в Харьковской области можно ознакомиться здесь: https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index.

«Впоследствии на избирательные участки передадут предварительные списки избирателей, так что узнать, включены ли Вы в список на конкретном участке, можно будет в соответствующей избирательной комиссии. Но только времени на это очень мало. Сами УИК будут созданы «не позднее чем за 5 дней до дня повторного голосования», - пишет Чумак.

По информации омбудсмена, участковым избирательным комиссиям передадут уже уточненные списки избирателей не позднее, чем за 2 дня до дня повторного голосования, и внести изменения в них возможно только через суд, который также принимает такие заявления не позднее, чем за 2 дня до дня голосования, то есть, почти невозможно, подчеркивает Чумак.

«Итак, «рецепт» один: не откладывайте в «долгий ящик», а проверьте себя в списках избирателей как можно скорее!», - рекомендует омбудсмен избирателям.