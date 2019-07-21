 

Как прошел день тишины в Харьковской области - открыто два уголовных дела

21 июля 2019 г. 10:06

На Харьковщине в день тишины полиция зарегистрировала 39 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 20 июля в Немышлянский отдел полиции обратилась кандидат в народные депутаты с заявлением о том, что его коллега, который баллотируется на том же округе, после подачи документов в ЦИК изменил название организации, чем нарушил нормы действующего избирательного законодательства.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

В Лозовском районе области полицейские получили обращение от доверенного лица кандидата в народные депутаты , заявил, что один из его оппонентов, вместе с представителем органов местной власти проводили возле жилого дома в Лозовой предвыборную агитацию в свою пользу.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). За совершение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, 20 июля, в день тишины, полицейские зафиксировали 37 сообщений о нарушениях норм закона, касающихся проведения незаконной агитации.

Все сообщения зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений отделов и отделений полиции. Проводится проверка.
 

 

 

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