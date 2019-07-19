«Каруселей» не допустят: полиция Харькова на время выборов выводит максимальное количество личного состава

Во время внеочередных выборов в Раду в Харьковской области за безопасностью будет следить максимальное количество правоохранителей - почти десять тысяч, большая часть из которых будет обеспечивать правомерность избирательного процесса на участках. По словам начальника Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко пока достоверной и проверенной информации, относительно возможных нарушений нет.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Інформація оперативна про те що будуть намагання провести якісь каруселі , от передавати ці бюлетені за винагороду і щоб контрольоване було вкидання до скриньки. Ну, а в подальшому зрозуміло що сплата грошей. За цим ми будемо слідкувати і слідкувати дуже пильно на кожній дільниці і у кожному виборчому окрузі.

По словам правоохранителей на сегодняшний день зафиксировано в разы больше правонарушений, чем во время президентской кампании - около 400, 70 из которых - уголовные.

Сергей Чиж, зам. нач. ГУНП в Харьк. обл. нач. следственного управления

Перешкоджання здійснення виборчого права або права брати участь у референдумі - 12 кримінальних проваджень. Стаття 157 прим. 1 - порушення порядку фінансування політичної партії одне кримінальне провадження, по підкупу виборців стаття 160 - 12 кримінальних проваджень. есть одне кримінальне провадження за фактом крадіжки і максимальну кількість передбачає кримінальне провадження аж 19 по хуліганських дій.

Полицейские на местах будут иметь карманные методические пособия и будут полностью готовы оказать юридическую помощь гражданам. Кроме того, в случае провокаций авиация Национальной гвардии в Киеве, находящегося в режиме полной боевой готовности сможет предоставить подкрепление в любую часть Украины в пределах часа.