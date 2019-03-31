На Харьковщине проголосовали первые избиратели

31 марта 2019 г. 9:30
Автор: Наталья Белокудря
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На избирательном участке, который находится в школе №105 в Шевченковском районе Харькова, с утра немноголюдно.

Ситуация на участках спокойная. За ходом голосования следят наблюдатели от кандидатов.

По словам председателя избирательного участка Татьяны Печенежской, избирателей на данный момент немного, потому что участок находится в спальном районе. Основной наплыв избирателей ожидается после 10 часов утра.

Проголосовав, свои впечатления выразил Сергей Лисняк, избиратель:

Все идет своим чередом, страна молодая развивается, зреет ... люди тоже прозревают

Напомним, что на территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок. 

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