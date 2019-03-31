На избирательных участках Харьковщины обнаружили неизвестных "волонтеров"

31 марта 2019 г. 12:51
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31 марта на избирательном участке № 631241 наблюдатели гражданской сети «Опора» зафиксировали присутствие лиц, которые представляются «волонтерами от коммунального предприятия« Клуб по интересам по месту жительства ».

Об этом сообщается на сайте гражданской сети "Опора".

Когда наблюдатели «Опоры» спросили у членов УИК 631241, кто эти «волонтеры» и почему они находятся на участке, те сообщили, что «волонтеров» направили из ОИК.

В окружной избирательной комиссии №169 сообщили, что неизвестных заставили покинуть зал для голосования.

На участке №631299 представители «Опоры» также зафиксировали пребывания неизвестных «волонтеров», но они не находятся в зале для голосования.

 

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