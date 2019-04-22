На всех округах Харьковщины победил Зеленский - ЦИК

22 апреля 2019 г. 15:48
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По состоянию на 15:20 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов, поступивших из Харьковской области.

Как сообщается на официальном сайте ЦИК, на 14-ти из 14-ти округов победил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с огромным отрывом от Петра Порошенко. 

По данным ЦИК, из обработанных 100% протоколов Харьковщины, у Владимира Зеленского 86.88% (1 154 617 избирателей), а у Петра Порошенко — 11.17% (148 505 избирателей).

Больше всего за Зеленского проголосовали на ТИО №178 (90.78% избирателей), а меньше всего №168 округе — 80.14%.

Всего на Харьковщине в голосовании приняли участие 1 328 953 человек.

 

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