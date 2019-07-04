От "Слуги народа" по Салтовке баллотируется брат подозреваемого в совершении смертельного ДТП

Очередной скандал с кандидатами от президентской партии. На этот раз - в одномандатном округе №170 (Московский район Харькова), где от «Слуги народа» выдвинут декан ХГУПТ Андрей Одарченко.

Представитель президентской политсилы родился в Харькове в 1978 году. Отцом кандидата является проректор Харьковского государственного университета питания и торговли Николай Одарченко. Под его руководством сыновья не только закончили данный вуз, но и стали доцентами, а затем и профессорами ХГУПТ. В 2011 году Андрей Одарченко возглавил факультет управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельности, а вскоре стал руководителем Ученого совета.

Отметим, что данный факультет имеет среди студентов крайне неоднозначную славу. Ранее прессой освещался скандал в ХГУПТ, в центре которого оказался размер взяток за экзамены на различных факультетах.

"Я учусь в "общепите", на дневном, товароведческий факультет. На бюджет бесплатно поступить было нельзя. Отучившись там четыре года, не советую поступать. Преподаватели деньги гребут лопатой, качество преподавания оставляет желать лучшего", - цитировало одного из студентов издание "Сегодня".

После того, как на популярном ресурсе "Харьковфорум" появилась ветка, посвященная ХГУПТ, где студенты обсуждали конкретных преподавателей и их склонность к коррупции, руководство вуза им пригрозило судом. Декан факультета общаться с журналистами тогда не захотел.

К слову сказать, Николай Семенович в том же 2011 году возглавил кафедру товароведения, управления качеством и экологической безопасности, где вскоре стал работать и его второй сын - Дмитрий Одарченко. Последний стал известен широкой общественности после смертельного ДТП, которое произошло 1 мая 2018 года под Харьковом.

Согласно версии следствия и показаниям очевидцев, Дмитрий Одарченко, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, пытаясь совершить обгон и допустил лобовое столкновение с Chevrolet Corvette. В результате погиб известный 22-летний Insta-блогер Андрей Василенко (amigo_s_), второй пассажир "корвета" был госпитализирован.

Как сообщалось в СМИ, после столкновения водитель Toyota, размахивая фальшивой корочкой, утверждал, что он является сотрудником полиции, и возмущался, что ему "повредили автомобиль за сто тысяч долларов".

Роман Алексеенко ("Orjeunesse"), известный YouTube-блогер (около миллиона подписчиков) тогда рассказал: "Только что бухой П.. на крузаке унес жизнь товарища. Выехал на встречку, где переехал корвет. Водитель 200-го крузака оказался "сотрудником МВД" Одарченко Дмитрием Николаевичем. Цитирую: мне пох.. я сотрудник, мне ничего не будет..".

После этого водитель внедорожника около пяти часов пролежал в "скорой", закрывая лицо руками, отказавшись проходить тест на уровень алкоголя в крови. В итоге сотрудники Нацполиции его забрали на экспертизу принудительно.

Однако адвокат подозреваемого заявил, что для данной экспертизы необходимо решение суда. На следующий день прокуратура Харьковской области вынесла постановление о проведении такой экспертизе, после чего Дмитрий Одарченко вновь отказался ее проходить.

7 мая следователи обратились в суд с ходатайством о необходимости проведения ряда иммунологических экспертиз, которые могут подтвердить что за рулем автомобиля находился именно Одарченко. На следующий день судья Киевского районного суда Наталья Ефименко выносит решение о назначении таких экспертиз, после чего следователи вновь приходят к Одарченко, и тот уже в третий раз (!) отказывается добровольно предоставить биологические образцы, необходимые следствию.

Когда следователи Нацполиции 1 июня 2018 года ходатайствуют о принудительном получении биологических образцов (слюны и крови) подозреваемого, Киевский районный суд Харькова запрещает им это сделать, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека (дело "Яллох против Германии"). При этом судья ставит необходимость проведения экспертизы в деле о ДТП с человеческими жертвами в один ряд с правом подозреваемого не свидетельствовать против себя.

На сегодняшний день Дмитрий Одарченко на судебные заседания по этому делу лично не является, а его адвокат Дмитрий Сидоренко говорит, что его подзащитный вообще не участвовал в ДТП, вину не признает и показаний не дает.

Выйдя на свободу, Дмитрий Одарченко активно занимается отчуждением своих корпоративных прав в пользу своего брата Одарченко Андрея Николаевича, которого, надо сказать, ранее также обвиняли в вождении в нетрезвом виде.

Согласно протоколу об административном правонарушении БР №239061 от 13.09.2017, Одарченко Андрей Николаевич был остановлен около трех часов ночи на улице Академика Синельникова, 25 во время управления транспортным средством "Toyota" в состоянии алкогольного опьянения. Будучи задержанным сотрудниками Нацполиции, Одарченко отказался от прохождения теста на драгере. Мужчину доставили в медучреждение.

Там, согласно данным из Единого реестра судебных решений, он сдал биологические материалы. Однако полицейские заявили, что в емкости вместо мочи находится вода. Впоследствии в суде Андрей Одарченко заявил, что не отказывался от прохождения тестов на алкоголь.

Кроме того, диски с файлами видеофиксации указанных выше событий, предъявленные сотрудниками полиции в суде, неожиданным образом оказались повреждены, а их просмотр, соответственно, невозможен. Поэтому суд поверил Одарченко, что он за рулем был трезв и закрыл дело "в связи с отсутствием факта и состава правонарушения". Что касается старшего брата, то сегодня Дмитрий Одарченко утверждает, что вообще не был за рулем внедорожника, унёсшего жизнь блогера Василенко.

После скандального ДТП на часть имущества подозреваемого был наложен арест. Перестраховавшись на всякий случай, с декабря 2018 года по май 2019-го Дмитрий Одарченко выходит из состава учредителей большинства предприятий, фактически, выводя имущество этих компаний из-под возможного ареста. Распорядителем же спорных, с юридической точки зрения, активов становится его брат - Андрей Одарченко, который баллотируется сегодня по одномандатному 170-му округу г.Харькова в народные депутаты от партии "Слуга Народа".

Как ранее сообщалось, по округу №175 партия Зеленского выдвинула кандидатом товарища и однокурсника Андрея Одарченко по ХГУПТ Евгения Пивоварова, который является бизнес-партнером семьи скандально известной Елены Зайцевой.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП, в результате которого автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой отбросило на тротуар, где стояла группа пешеходов. В результате наезда на месте погибли пять человек, шестая жертва - девушка - умерла в больнице. Зайцеву суд признал виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы.