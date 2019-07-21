 

Парламентские выборы: открылись первые избирательные участки за рубежом

21 июля 2019 г. 7:30
Источник: 112.ua
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Украинцы за границей уже начали голосовать за новую Верховную Раду: первый избирательный участок открылся в Австралии в час ночи по киевскому времени. Состоянием 4 часа утра избирательные участки работают в Австралии, Японии, Корее и Китае. Об этом сообщает ТСН.uа.

В Австралии избирательный участок находится в Канберре в помещении посольства Украины в Австралии. Там голосуют уже с часу ночи по киевскому времени.

В 2 часа ночи открылись избирательные участки в Токио и Сеуле.

В Китае в 3 часа ночи открылись 3 избирательных участка: в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. На участке в Пекине всего в списке избирателей 361 человек.

Сообщается, что последние в мире за новую Верховную Раду будут голосовать украинцы в Сан-Франциско: там участок откроется 22 июля в 6:00 по киевскому времени.

По данным ЦИК, за рубежом находится 102 избирательны участка.

В Украине избирательные участки будут работать в воскресенье 21 июля с 8 часов утра и до 20 часов вечера. Украинцы получат два бюллетеня: в одном нужно будет отметить партию, в другом – нардепа-мажоритарщика. За границей украинцам будут выдавать бюллетень только со списком партий.

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