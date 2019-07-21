 

По техническим причинам не открыты 8 избирательных участков

21 июля 2019 г. 9:52
Источник: УНН

Сейчас в Украине не открылись 8 избирательных участков из-за технических причин.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга в Киеве.

"На данную минуту у нас не открыто 8 участков и 16 участков были открыты с опозданием", - отметил Яровой.

При этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что в Черниговской области не начали работу 4 участка, два из которых передают документы в связи с изменением состава комиссии, в двух идет спор среди членов комиссии из-за политических вопросов.

В Донецкой области на одном участке испорчены контрольные листы, на втором участке переизбрали председателя участковой комиссии, поэтому участок не открылся из-за пересчета бюллетеней. В Николаевской области не успели пропечататы бюллетени, а в Житомирской области запаздывает председатель комиссии.

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