Полиция Харькова подвела итоги первого тура выборов президента Украины

По словам Олега Беха, выборы в Харькове и области прошли спокойно, без чрезвычайных ситуаций. Полиция обеспечила оперативное реагирование на каждое сообщение о нарушении избирательного законодательства.

За всю кампанию, которая продолжалась 90 дней, зафиксировано 400 сообщений: 182 - до 31 марта, 207 - в день голосования и еще 11 сообщений - 1 апреля.

В день выборов полиция открыла 4 уголовных производства, рассказал Олег Бех:

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Всього було в нас внесено 25 кримінальних проваджень, в день голосування було внесено 4 ЕРДР, всі вони стосувались того, що громадяни, які прийшли голосувати, виявили, що в графі вже знаходились підписи інших людей, і в них не було можливості проголосувати

Те производства, которые отправили в Киев - были связаны с подкупом избирателей: как отметил Бех, людям на телефон поступали звонки с просьбой продать свой голос за 500 гривен.

Установлено, что номера телефонов зарегистрированы в Киеве. Также начальник харьковских полицейских пообещал обеспечить своим работникам право на волеизъявление. Ведь в первом туре 40 процентов личного состава не проголосовали, так как они были заняты на службе. Во втором туре будет новый график, а также обеспечат сотрудников открепительными талонам:

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Зараз ми передбачимо це питання, щоб вони звільнились раніше. Для чого ми це зробили, щоб ті, хто заступає на службу до 15 години, мали можливість проголосувати, а ті, хто міняється, - проголосували за місцем, де зареєстровані

Как только ЦИК обнародует дату второго тура президентских выборов, полиция начнет работать над расстановкой личного состава, чтобы надлежащим образом обеспечить правопорядок на избирательных участках.