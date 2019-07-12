 

Предвыборные нарушения. На Салтовке неизвестные порезали агитационную палатку

12 июля 2019 г. 10:22

Заявления о нарушении избирательного законодательства поступили в Слободской, Холодногорский, Шевченковский, Киевский, Богодуховский, Змиевской и Изюмский отделы и отделения полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 11 июля в 10:43поступило сообщение о том, что неизвестные порезали агитационную палатку на улице Героев Труда. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. А в переулке Брянском при проведении агитации возник конфликт с неизвестными. Правоохранители проводят проверку.

Кроме того, в Шевченковском районе четыре человека заявили о распространении агитации на территории района. Аналогичные обращения поступили в Богодуховский и Изюмский ОП.

Также харьковчанин рассказал, что у входа станции метро «Холодная гора» женщина распространяет агитационные листовки, содержащие недостоверную и компрометирующую информацию в отношении кандидата в депутаты ВР Украины.

Все заявления и обращения зарегистрированы в журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Отметим, всего с начала предвыборной кампании полицией зарегистрировано 267 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Следователями открыты 28 уголовных производств и составлены пять админпротоколов. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.