Сообщения о минировании избирательных участков в Харькове оказались ложными - полиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леся Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодского, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном, поступила в полицию 21 июля в 14:55.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления. Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию объектов. Эвакуация граждан не проводилась.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

По решению председателя комиссии, избирательный участок на улице Моисеевской закрыли на полчаса. Все другие участки работали в штатном режиме.

Информация внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.