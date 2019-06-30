Суд отклонил апелляцию Парасюка о его регистрации на выборы

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил апелляцию внефракционного депутата Владимира Парасюка, подтвердив законность отказа Центризбиркома зарегистрировать его кандидатуру на досрочных парламентских выборах.

Об этом сам Парасюк сообщил на своей странице в Facebooк.

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию", - написал он.

Депутат не согласен с решением суда и пообещал продолжать общественно-политическую деятельность.

Напомним, на этой неделе ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за нарушения в оформлении пакета документов.

26 июня Шестой апелляционный административный суд отклонил иск Парасюка, подтвердив законность решения ЦИК, после чего депутат подал апелляционную жалобу в Верховный суд.