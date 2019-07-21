 

В Днепропетровской области на одном из участков проголосовали 100% избирателей

21 июля 2019 г. 11:53
Источник: УНИАН
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На Днепропетровщине по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все 100% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ со ссылкой на наблюдателей сети.

Отмечается, что УИК №120852 размещена в «Государственном учреждении «Покровский исправительный центр (№79)».

В список избирателей были включены 96 граждан. Как сообщал УНИАН, по состоянию на девять утра в Днепре не была открыта избирательный участок №121184.

Напомним, по состоянию на девять утра в Днепре не была открыта избирательный участок №121184. Члены комиссии случайно испортили более 2 тысяч бюллетеней. Сейчас комиссия проштамповывают последнюю тысячу бюллетеней.

 

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