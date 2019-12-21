В двух районах Харьковщины пройдут местные выборы

21 декабря 2019 г. 13:25
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В Харьковской области в воскресенье, 22 декабря, пройдут выборы депутатов и глав поселковых советов в объединенных территориальных громадах Балаклейского и Купянского районов.

Порядок и общественную безопасность во время выборов будет обеспечивать полиция и ГСЧС  Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, к охране общественного порядка во время избирательного процесса вовлечены 180 правоохранителей - полицейские и сотрудники ГСЧС.

В указанных районах Харьковщины будут работать 33 избирательных участка. 

По данным полиции, ожидается посещение более 29 000 избирателей.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать закон и правила поведения на избирательных участках.

 

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