В двух районах Харьковщины пройдут местные выборы

В Харьковской области в воскресенье, 22 декабря, пройдут выборы депутатов и глав поселковых советов в объединенных территориальных громадах Балаклейского и Купянского районов.

Порядок и общественную безопасность во время выборов будет обеспечивать полиция и ГСЧС Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, к охране общественного порядка во время избирательного процесса вовлечены 180 правоохранителей - полицейские и сотрудники ГСЧС.

В указанных районах Харьковщины будут работать 33 избирательных участка.

По данным полиции, ожидается посещение более 29 000 избирателей.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать закон и правила поведения на избирательных участках.