В Харькове разбили щиты с предвыборной агитацией

24 февраля 2019 г. 12:50
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На Харьковщине правоохранители продолжают фиксировать очередные нарушения предвыборной агитации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 февраля в сети Интернет правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестные злоумышленники из хулиганских побуждений повредили ситилайты с предвыборной агитацией в Харькове. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Лиц, причастных к преступлению, правоохранители разыскивают.

Также в полицию обратился 53-летний харьковчанин и сообщил, что на улице Валентиновской на Салтовке неизвестный мужчина в ходе ссоры с волонтером в поддержку кандидата на пост Президента Украины перевернул агитационную палатку с рекламой.

В результате этого были повреждены агитационные материалы. 

Следователем Московского отдела полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Личность злоумышленника устанавливается.

Кроме того, в Харьковской области в полицию обратился 55-летний мужчина и рассказал, что в Купянске на улице Харьковской на рекламном щите кандидата на пост Президента Украины написано нецензурное слово. 

Информацию об этом правоохранители внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. 

По данным полиции, с начала предвыборной компании на Харьковщине зарегистрировано 88 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 8 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. 

 

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