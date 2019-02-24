В Харькове разбили щиты с предвыборной агитацией

На Харьковщине правоохранители продолжают фиксировать очередные нарушения предвыборной агитации.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 февраля в сети Интернет правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестные злоумышленники из хулиганских побуждений повредили ситилайты с предвыборной агитацией в Харькове.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Лиц, причастных к преступлению, правоохранители разыскивают.

Также в полицию обратился 53-летний харьковчанин и сообщил, что на улице Валентиновской на Салтовке неизвестный мужчина в ходе ссоры с волонтером в поддержку кандидата на пост Президента Украины перевернул агитационную палатку с рекламой.

В результате этого были повреждены агитационные материалы.

Следователем Московского отдела полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Личность злоумышленника устанавливается.

Кроме того, в Харьковской области в полицию обратился 55-летний мужчина и рассказал, что в Купянске на улице Харьковской на рекламном щите кандидата на пост Президента Украины написано нецензурное слово.

Информацию об этом правоохранители внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений.

По данным полиции, с начала предвыборной компании на Харьковщине зарегистрировано 88 сообщений о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 8 уголовных производств, составлено 2 административных протокола.