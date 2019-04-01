Выборы Президента: кто лидирует в Харьковской области и за кого голосовали жители города?

В отличие от прошлых президентских выборов на Харьковщине активными были жители города, подчеркнули в "Опоре". В 14-м больше голосовали селяне. Кроме того, в этом году явка была выше, чем в прошлый раз. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, похожие результаты исследований озвучили общественные наблюдатели.

Николай Зинченко, обл. координатор "Опоры":

Ми проводили також підрахунок явки. за нашими даними вона склала 63, 3 %, що приблизно є тотожним із даними ЦВК. Для порівняння у 2014 році явка по країні склала 60%, проте цього разу вийшов у нас такий перекос, в східних областях явка була набагато вищою, ніж в західних.

В ЦИК подсчитали в настоящее время уже 83 процента голосов украинцев. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30 процентов. За прохождение во второй тур соревнуются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. В Харьковской области по результатам 95 процентов обработанных протоколов первое место также занимает Зеленский. Вслед за ним с показателем в 26,5 процентов расположился экс-регионал Юрий Бойко. Примерно по 7 и 8 процентов - у Порошенко, Тимошенко и Вилкула. В шестерку также попал Игорь Смешко. Похожие показатели также в Харькове. Разница в том, что жители города больше поддерживали действующего Президента, Александра Вилкула и Игоря Смешко, чем селяне. Политологи говорят, такие результаты были ожидаемы, учитывая несколько факторов.

Юлия Биденко, политолог:

Зеленський став таким каналом, який зібрав дуже різні такі джерела та мотивацію голосування. Хтось голосував саме з протесту проти діючої влади, хтось голосував тому що він вірить що позасистемний кандидат може позбавити країну від корупції, що він не є зав'язаний з олігархами чи іншими політичними силами і він здатен змінити систему.

Важный момент? о котором также говорят эксперты - уменьшение на нынешних президентских выборах сторонников так называемого "русского мира". В течение 15 лет больше всего голосов на Харьковщине в основном набирали пророссийские политики. В 19-м ситуация изменилась.

Юлия Биденко, политолог:

Фактично Україна за останні 5 років суттєво змінила свій порядок денний. По -перше, якщо ми беремо майже усі програми то вони є націоцентричними, європоорієнтованими і зараз те, що не голосує Крим і частина Донбасу, ці території і цей електоральний корпус - він також відвалився від фактично колишньої партії Регіонів та від тих кандидатів у президенти, які з нею пов’ язані.

А вот что касается прогнозов на второй тур, то политологи говорят - борьба за президентство будет более эмоциональной и напряжение будет очень высоким.