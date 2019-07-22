За Надежду Савченко проголосовали восемь человек

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта и государственной измене, не смогла переизбраться в парламент.

Она баллотировалась по самому маленькому прифронтовому округу №51 в Донецкой области и набрала всего 8 голосов (1,20%).

На округе лидирует Александр Ковалев из организации воинов-афганцев "Никто кроме нас", которому в 2016 году предъявили подозрение в организации вывоза "Беркута" из Киева во время Революции достоинства и уничтожении оружия после бегства Виктора Януковича.

За него проголосовали 220 человек (33,03% голосов).

Глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин занял второе место с 124 голосами (18,61%).

Третий - фермер Махач Батырсултанов. Его результат на выборах составил 113 голосов (16,96%).

11 кандидатов в депутаты по этому округу не набрали ни одного голоса, еще пятеро - по одному.

Напомним, что в 2014 году Надежда Савченко была первым номером избирательного списка "Батькивщины".