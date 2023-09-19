Азербайджан почав операцію у Нагорному Карабаху

Азербайджан розпочав «антитерористичні заходи» в Нагірному Карабаху для відновлення конституційного ладу.

Про це повідомило Міноборони Азербайджану у вівторок, 19 вересня, пише Кореспондент.

Із застосуванням високоточної зброї знищуються прифронтові та глибинні позиції і довготривалі вогневі точки, а також бойові машини і військові об’єкти ЗС Вірменії, – йдеться в заяві.

Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

«Подібні факти є продовженням цілеспрямованої та планомірної терористичної політики Вірменії проти Азербайджану», – вказали у Баку.

За інформацією місцевих ЗМІ, наразі у Степанакерті лунає повітряна тривога, не працює мобільний зв’язок.

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