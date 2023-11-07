Гуттереш назвав «кризою людяності» загострення ситуації в Секторі Гази

Мирні люди у Секторі Газа потерпають від ударів Ізраїлю, а ХАМАС використовує їх в якості щита, вказали в ООН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню у Секторі Газа, повідомляє Кореспондент.

Виступаючи перед журналістами на брифінгу, Гутерріш заявив, що Газа стає «кладовищем для дітей де щодня гинуть або отримують поранення сотні неповнолітніх».

За його словами, від ізраїльских ударів потерпають лікарні, табори біженців, мечеті та об’єкти ООН. А ХАМАС, в той же час, використовує мирних жителів у якості живого щита та продовжує обстрілювати Ізраїль.

«Жодна сторона в збройному конфлікті не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права», – наголосив він.

Крім того, він вказав, що під час конфлікту загинуло чимало представників міжнародних організацій та журналістів.

«За чотиритижневий період було вбито більше журналістів, ніж у будь-якому конфлікті за останні три десятиліття. Було вбито більше гуманітарних працівників ООН, ніж за будь-який порівнянний період в історії нашої організації», – продовжив генсек.

Також він зауважив, що заручники, яких утримує ХАМАС мають бути негайно звільнені.

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