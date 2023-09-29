Литва закрила кордон для авто з російськими номерами

Від 11 вересня 2023 року митні органи Литви заборонили проїзд автівок з російськими номерами на територію країни.

Власники таких авто мають протягом 6 місяців від дати вʼїзду вивезти свій транспорт із Литви та Євросоюзу загалом, повідомляє Бабель із посиланням на пресслужбу литовської митниці.

Заборона поширюється на легкові автомобілі, кемпери, мікроавтобуси до 10 пасажирських місць.

Виняток зробили для автомобілів, що прямують транзитом до Калінінградської області росії або з неї та мають документ про спрощений транзит (FTD).

Їхній проїзд через Литву може тривати не більше доби.

В автівці має бути власник — у разі його відсутності транспорт не пустять на територію Литви.

Порушникам загрожує штраф та/або конфіскація авто.

8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження.

У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС.

Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону.

Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з огляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно і розумно».

У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.

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