«Омикрон» стал в мире наиболее заразным вирусом после кори

Новый «омикрон»-вариант коронавируса по степени заразности уступает только вирусу, вызывающему корь.

Об этом пишет американское издание Akron Beacon Journal со ссылкой на медицинского специалиста из Кливленда (штат Огайо, США) Клаудию Хоен.

По словам содиректора отдела инфекционного контроля в университетских больницах, штамм «омикрон» «намного заразнее», чем предыдущие штаммы коронавируса.

«В настоящее время это второй заразностью вирус на планете. И потому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в другом положении, чем две недели назад», — отметила Хоен.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в 106 странах.

Неделю назад их было 76. Как рассказали в организации, новый штамм отличается быстрым распространением даже в странах с высокой долей вакцинированных.

Информация о тяжести заболевания при заражении «омикроном» пока ограничена, но в ЮАР и Великобритании, которые одними из первых столкнулись с «омикроном», все еще увеличивается количество госпитализаций.

ВОЗ считает, что это создает угрозу перегрузки системы здравоохранения. Организация оценивает риск, связанный с «омикроном», как «очень высокий».

Национальная академия наук считает, что влияние «омикрона» в Украине может стать ощутимым в начале января.

Источник: Левый Берег