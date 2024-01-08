Потужне енергообладнання придбала для України Японія

Японія придбала для України великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт: п’ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів.

Про це було оголошено під час зустрічі в Києві міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра закордонних справ Японії Йоко Камікави, повідомила 8 січня пресслужба Міненерго.

Чергова партія енергетичного обладнання для України, наданого Японією за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP Ukraine / ПРООН в Україні) та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA Ukraine Office), у вигляді газових турбін – важливий внесок у децентралізацію генерації електроенергії.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу для ЗМІ.

«Йдеться передусім про децентралізовану генерацію. Турбіни додадуть в енергосистему більше 200 МВт.

Відповідну генерацію буде встановлено і розподілено по всій Україні», – зазначив він, додавши, що втілення цього проєкту – один з етапів реалізації Енергетичної стратегії України.



Окрім цього, Герман Галущенко акцентував на важливості доставки й встановлення високовольтних автотрансформаторів – дорогого великогабаритного обладнання, яке росіяни прицільно знищували під час масованих атак.

«Наразі два вже встановлені. Ще сім уже придбані, а пізніше наші японські партнери нададуть ще два автотрансфоматори для посилення надійності електропостачання», – зазначив міністр.

Заступник постійного представника UNDP в Україні Крістофорос Політіс своєю чергою зазначив, що у 2024 році організація продовжить співпрацю з Міненерго з питань підтримки підприємств енергетичного сектору України, об’єкти яких постраждали внаслідок російських атак, а також закупівлі енергетичного обладнання для децентралізації генерації.

«Ще одним важливим напрямком нашої співпраці є реалізація завдань 🌱«зеленого» переходу в енергетичному секторі», – додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава повідомила про передачу Україні п’яти газових турбін та транспортування семи високовольтних автотрансформаторів.

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