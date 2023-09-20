Продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 2025 року: пропозиція Єврокомісії

Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до ЄС через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, «це забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС», пише Радіо Свобода.

Цю пропозицію Єврокомісії тепер має схвалити Рада ЄС.

Єврокомісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він повинен бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн казала, що Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українців. За її даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли щонайменше 4 мільйони українців.

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