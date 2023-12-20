Сі Цзіньпін попередив Байдена про намір Китаю приєднати Тайвань

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав президенту США Джо Байдену, що Пекін має намір приєднати Тайвань.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела, повідомляє «Бабель».

Сі Цзіньпін попередив Джо Байдена на спільній зустрічі за участі багатьох американських і китайських чиновників, що планує приєднати острів мирним шляхом, а не силовим.

Китайський лідер також згадав публічні прогнози американських військових, які казали, що Сі Цзіньпін планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 роках.

Він заявив, що ті помиляються, адже він ще не встановив часові межі.

Це викликало занепокоєння у чиновників адміністрації Байдена, що намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм.

Хоча Сі Цзіньпін неодноразово казав про приєднання Тайваню, проте зараз, напередодні президентських виборів на острові, Китай виявляє більшу агресію, ніж раніше.

Коли Джо Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації.

США дотримуються політики «Єдиного Китаю», визнаючи Пекін єдиним законним урядом Китаю, але водночас підтримують неофіційні відносини з Тайванем, який Пекін вважає своєю територією.

Острів залишається одним із найбільш важливих питань у відносинах між Китаєм і Штатами.

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