Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

Сегодня, 13 декабря, в Москве скончался известный советский и российский режиссер — Сергей Соловьев. Причины смерти не уточняются, но известно, что деятелю искусства было 77 лет.

Режиссер родился 25 августа 1944 года в республике Кемь. Его отец был сотрудником СМЕРШа, а мать — служащей. После окончания Великой Отечественной войны, когда мальчику было полтора года, семья переехала в Корею — отцу там дали работу. Соловьев вспоминает, что в детстве играл с Ким Чен Иром.

В 1947 году родители вернулись обратно в Советский Союз и поселились в Ленинграде. Маленький Сережа мечтал служить на подводной лодке, но, посмотрев фильм «Летят журавли», твердо решил стать режиссером. Учась в школе, часто играл в спектаклях и был ведущим программы «Пионерия», а в 1962 году поступил во ВГИК. По студенческому сценарию Соловьева был снят документальный фильм «Посмотрите на лицо», отмеченный золотой медалью Лейпцигского кинофестиваля.

В 1969 году Соловьев окончил ВГИК с отличием и начал работать на студии «Мосфильм». Там же он снял свою дипломную работу — короткометражные фильмы «Предложение» и «От нечего делать» по одноименным рассказам Антона Чехова. Дебют Соловьева в полном метре состоялся, благодаря картине «Егор Булычев и другие», где главную роль сыграл Михаил Ульянов.

Фильм «Станционный смотритель» с Никитой Михалковым, снятый по повести Пушкина, вышел на экраны в 1972 году и был удостоен Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов — При-Италия «За выдающиеся художественные достоинства» и «Приза Пасхального воскресенья» Евровидения.

Картина «Сто дней после детства» стала переломным моментом в карьере режиссера — благодаря ей он открыл новую ветвь творчества. Этот фильм — рассказ о взрослении и переходе в большой неизведанный мир. Эту тенденцию продолжили такие картины, как «Спасатель», «Наследница по прямой», «Чужая Белая и Рябой» и другие.

Наиболее знаковым фильмом для режиссера стал «Асса», где главную роль сыграл музыкант и солист рок-группы «Кино» Виктор Цой. Картина вышла в 1987 году и сразу завоевала любовь нового поколения молодежи. Дело было не только в актуальности сюжета и знакомых персонах, но и в темах, которые Соловьев поднял на поверхность. Кроме того, саундтреки для фильма написали такие мэтры рок-музыки, как группы «Кино», «Браво» и «Аквариум».

«Асса» — это первый фильм трилогии Соловьева под названием «Три песни о Родине», которую позже дополнили «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

Сам режиссер о фильме говорил так:

«АССА» началась с провала картины «Чужая Белая и Рябой». На премьеру привезли солдат — заполнять зал. Тогда я решил: надо снять так, чтобы висели на люстрах. Стал думать, где такой модуль. Вспомнил — индийское кино. А что такое индийское кино? Пожилой человек, который губит душу девушки. Она влюблена в молодого человека, которому нехороший пожилой человек со множеством денег откручивает голову. И там должны петь и танцевать. Так что «АССА» — не социальное прозрение и не мое приветствие новым временам.

Известно, что Сергей Соловьев был не только талантливым режиссером, но и сценаристом — по его сценариям сняты не только его фильмы, но и картины других деятелей кинематографа.

Источник: УНИАН