Ураган «Мілтон» завдав збитків на $50 млрд – Байден

Ураган «Мілтон», за попередніми оцінками, завдав збитків у $50 млрд.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Джозеф Байден на пресконференції в Білому домі.

«За оцінками експертів, тільки від одного урагану «Мілтон» – і це тільки перші оцінки – збитки можуть бути більшими, можуть бути меншими, але, за оцінками, вони склали близько 50 млрд доларів», – сказав він.

Байден зазначив, що внаслідок урагану залишилися без електрики понад 3 млн осіб, але завдяки «самовідданій роботі» 50 тис. енергетиків із 43 штатів США і Канади було відновлено енергопостачання для 1 млн осіб.

«І ще одне важливе завдання – розбір завалів. FEMA (Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США), Інженерний корпус і Національна гвардія Флориди зараз працюють на місцях, допомагаючи штату розчищати завали, щоб знову відкрити дороги й найважливіші порти», – зазначив президент.

Також Байден зазначив, що Берегова охорона США докладає зусиль для відновлення роботи порту Тампа, який доставляє велику кількість палива та інших товарів, відіграючи важливу роль в економіці регіону.

Як повідомлялося раніше, внаслідок урагану «Мілтон» загинуло 15 осіб. «Мілтон», бувши ураганом третьої категорії, обрушився на західне узбережжя Флориди неподалік Сієста-Кі в середу о 20:30 за місцевим часом (четвер 3:30 за Києвом). Це вже третій ураган, після «Хелени» і «Деббі», що пройшов над США за останні місяці.

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