Вісім постраждалих: у Румунії в ДТП потрапив автобус з українцями

Ввечері 28 серпня у румунському місті Неводарі поблизу Констанци потрапив у ДТП автобус з 40 українцями. Постраждали 15 пасажирів, вісьмом з них знадобилася шпиталізація.

Про це повідомляє румунський мовник TVR, пише Громадське.

Коли автобус проїжджав під мостом, транспортний засіб зачепив обмежувач висоти. Найбільших пошкоджень зазнала передня частина автобуса.

Відомо про 15 постраждалих. З них вісім доставили до лікарні округу Констанца. Ніхто них не перебуває у критичному стані.

Для допомоги пасажирам та ліквідації наслідків ДТП залучили 6 бригад першої допомоги, мобільну бригаду інтенсивної терапії, бригаду евакуації, пожежну машину, 2 мікроавтобуси, 9 машин швидкої допомоги від повіту та вантажівки.

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