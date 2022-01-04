Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые из института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Данных об угрозе нового варианта и его заразности пока нет, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на французские средства информации.
Новый штамм обнаружили у путешественников, вернувшихся во Францию из Камеруна. Тесты показали у 12 зараженных «атипичную комбинацию мутаций». В предварительном исследовании отмечается, что в новом штамме обнаружено 46 мутаций.
Во Франции за последние дни фиксируют рекордное количество заражений – более 200 тысяч в сутки. Это связано с распространением штамма «омикрон», обнаруженного в Южно-Африканской Республике в конце ноября. На его долю приходится около 60 процентов случаев заражения. Власти страны вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Французский парламент начал обсуждать законопроект, который исключит возможность похода в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Члены парламента уже заявили, что получают оскорбления и угрозы от противников вакцинации.