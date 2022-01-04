Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые из института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Данных об угрозе нового варианта и его заразности пока нет, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на французские средства информации.

Новый штамм обнаружили у путешественников, вернувшихся во Францию ​​из Камеруна. Тесты показали у 12 зараженных «атипичную комбинацию мутаций». В предварительном исследовании отмечается, что в новом штамме обнаружено 46 мутаций.

Nous avons identifié à l'IHU nos premiers cas de variant Omicron. Dès réception des prélèvements, nous en avons réalisé le séquençage et nous avons photographié les prélèvements en microscopie électronique. Nous pouvons donc vous en présenter les premières images. pic.twitter.com/e63pmcVkkd — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 6, 2021

Во Франции за последние дни фиксируют рекордное количество заражений – более 200 тысяч в сутки. Это связано с распространением штамма «омикрон», обнаруженного в Южно-Африканской Республике в конце ноября. На его долю приходится около 60 процентов случаев заражения. Власти страны вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Французский парламент начал обсуждать законопроект, который исключит возможность похода в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Члены парламента уже заявили, что получают оскорбления и угрозы от противников вакцинации.