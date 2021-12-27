Врач рассказал, почему ПЦР-тест может не показать «Омикрон»

При инфицировании человека вариантом коронавируса «Омикрон» ПЦР-тест может показывать отрицательный результат.

Об этом рассказал украинский врач-детский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

«Чувствительность ПЦР-тестов, по самым оптимистическим оценкам, составляет до 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. ПЦР может не видеть не только «Омикрон», но и другие вирусы», — объяснил медик.

По его словам, чувствительность иммуноферментного анализа (ИФА) и быстрых тестов еще ниже, чем у ПЦР-тестов, а возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%.

При этом чувствительность практически не зависит от конкретного штамма коронавируса, и нет необходимости в закупке специфических ПЦР-тестов на штамм «Омикрон», считает врач.

«Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на «Дельту», на «Омикрон». … Это интересно эпидемиологам, людям, которые изучают распространение вируса. А для клиницистов важно только то, есть коронавирус или нет», — рассказал Крамарев.

Если же ПЦР-тест отрицательный, но есть все основания считать, что пациент болен COVID-19, по словам врача, тесты могут провести несколько раз.

«Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат», — отметил доктор.

Ранее украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что всплеск «Омикрона» угрожает перегрузить системы здравоохранения по всему миру.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 1864 человека, в том числе 138 детей и 12 медицинских работников.

В больницы попали 1053 пациента, а умерли 133. Выздоровели за сутки 4527 человек.

Источник: Обозреватель