Заколот Пригожина призвів до бойових дій під Воронежом

Заколот Пригожина остаточно перейшов у силову фазу, почалися бойові зіткнення з урядовими силами, повідомляє УНІАН.

На території Воронезької області відбуваються збройні зіткнення між підрозділами “Групи Вагнера” і урядовими силами. Про це повідомляють російські телеграм-канали, публікуючи відповідні відео.

“У Воронезькому селі Верхній Мамон чути вибухи. Село знаходиться на шляху від Ростова до Воронежа”, – пише телеграм-канал Sota з посиланням на повідомлення від підписників.

“Воронезька область. Вибухи, стрілянина. Авіація завдає ударів по трасі М-4, по якій рухаються бійці ПВК Вагнер”, – повідомляє канал ВЧК-ОГПУ.



Бунт Пригожина і вагнерівців – останні новини

Вранці 24 червня найманці групи “Вагнер” взяли під контроль ключові об’єкти в Ростові-на-Дону, в тому числі штаб Південного військового округу. Там Євген Пригожин зажадав видати йому главу Генштабу РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу. У разі відмови Пригожин пригрозив піти на Москву.

Російський диктатор Володимир Путін в спеціальному зверненні по на ТБ назвав бунт вагнерівців “ударом у спину”. Він порівняв те, що відбувається, з революцією в Російській імперії в 1917 році і пригрозив заколотникам “неминучим покаранням”.

За даними британської розвідки, зараз підрозділи вагнерівців рухаються через Воронезьку область у бік Москви. Британці вважають, що криза може вирішитися вже в найближчі години – дуже багато буде залежати від того, як поведуть себе підрозділи Росгвардіі.

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