 

"Газпром" фиксирует рекорды экспорта газа в текущем году

07 января 2017 г. 17:17
Источник: 112.ua
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"Газпром" устанавливает рекорды по экспорту газа в текущем году. В частности, 6 января поставка составила 615,5 млн куб. м за сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает российская служба "Интерфакс".

Отмечается, что 5 января зафиксировали предыдущий рекорд - 614,6 млн куб. м газа.

"Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке", - приводит пресс-служба компании слова председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Компания также сообщила, что в условиях повышенного спроса на газ в Европе "Газпром" три дня подряд - 4, 5 и 6 января - фиксирует новый рекордный объем поставки газа по "Северному потоку" - 165,2 млн куб. м в сутки.

С начала 2017 года суточный объем экспорта газа по газопроводу вырос. 1 января он впервые достиг 160,75 млн куб. м в сутки. 2, 3 и 4 января этот показатель ежедневно увеличивался - поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 млн куб. м в сутки.

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