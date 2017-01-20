 

Ассоциация афганских граждан в Харькове отметила 25 лет со дня создания

20 января 2017 г. 18:50
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Ровно 25 лет назад Украина стала для тысяч афганцев вторым домом. Они вспоминают, в те годы не могли вернуться в родную страну и практически остались без крыши над головой, поэтому вскоре в Харькове создали Ассоциацию афганских граждан - вместе бороться с проблемами было гораздо легче.

Сиддик Хваджа Хафизулла, президент Ассоциации афганских граждан:

 

Про харьковскую Ассоциацию афганских граждан знали как о правовой структуре по всей стране. Афганцы получили возможность спокойно работать и кормить свои семьи. Я хочу от имени правления нашей Ассоциации и лично от себя выразить слова благодарности харьковчанам и в их лице всему украинскому народу за поддержку, за понимание.

Часть афганцев спустя пару десятков лет вернулись обратно, часть - остались жить и работать в Харькове, а для их детей и внуков родной страной стала уже Украина. Поэтому пережив ужасы и тяготы войны в Афганистане, хотят, чтобы здесь поскорее воцарился мир.

Видео: 

Ассоциация афганских граждан в Харькове отметила 25 лет со дня создания - 20.01.2017

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