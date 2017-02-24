На Харьковщине начальник налоговой "погорела" на взятке

Правоохранители разоблачили начальника отдела одной из налоговых инспекций области во время получения неправомерной выгоды.

Как сообщил и. о. начальника управления прокуратуры области Сергей Перепелица, 35-летняя работница ДФС требовала и получила 5 тыс. грн. от частного предпринимателя.

В эту сумму чиновник оценил быструю и беспрепятственную выдачу свидетельства плательщика НДС. Предприниматель начал новый бизнес по ремонту сельскохозяйственной техники. Для легальной работы ему необходимо было свидетельство. Однако одни владелец фирмы получить документ так и не смог. Получив очередной отказ, мужчина обратился к руководителю отдела. Женщина предложила решить вопрос за взятку.

Сейчас сотрудница налоговой задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводит прокуратура области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).