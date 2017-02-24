 

На Харьковщине начальник налоговой "погорела" на взятке

24 февраля 2017 г. 10:26
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Правоохранители разоблачили начальника отдела одной из налоговых инспекций области во время получения неправомерной выгоды.

Как сообщил и. о. начальника управления прокуратуры области Сергей Перепелица, 35-летняя работница ДФС требовала и получила 5 тыс. грн. от частного предпринимателя.

В эту сумму чиновник оценил быструю и беспрепятственную выдачу свидетельства плательщика НДС. Предприниматель начал новый бизнес по ремонту сельскохозяйственной техники. Для легальной работы ему необходимо было свидетельство. Однако одни владелец фирмы получить документ так и не смог. Получив очередной отказ, мужчина обратился к руководителю отдела. Женщина предложила решить вопрос за взятку.

Сейчас сотрудница налоговой задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводит прокуратура области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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