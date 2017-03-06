Директор "Националя" не помнит, как мэр пытал в гостинице евромайдановцев

Очередная часть сериала - суд над мэром Харькова в Полтаве - продлился лишь два часа и ничего сенсационного не принес. Судебное следствие по делу Геннадия Кернеса длится уже второй год, оно уже давно не вызывает ажиотажа ни среди медиа, ни среди активистов, тем более что здесь уже которое заседание подряд выступают рядовые свидетели.

Напомним, харьковского мэра Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смитского судят по обвинению в похищении и избиении двух евромайдановцев - Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Речь идет о событиях января 2014 года, когда, по версии следствия, потерпевшие фотографировали автомобили с российскими номерами у гостиницы "Националь", после их преследовала охрана Кернеса - незаконно задержала в кафе, перевезла в гостиницу "Националь", где потерпевшим угрожали и били. В этом, по словам, потерпевших, лично принимал участие Кернес.

Сам обвиняемый называет следствие и суд провокацией против него и полностью отрицает свою вину. При этом ни однозначных свидетельств в пользу версии следствия, ни опровергающих ее, в суде пока не добыто. Косвенные свидетели, а это в большинстве сотрудники того самого кафе и правоохранители, принимавшие участие в расследовании, ничего конкретного об обстоятельствах того дня вспомнить не смогли. Сегодня в ходе очередного заседания был допрошен посетитель кафе, который смог рассказать, что в тот день его машину побили неизвестные, но не смог ничего сказать об инициденте с Ряполавым и Кутятиным, и парковщики у гостиницы "Националь", которые утверждали, что ничего необычного, в том числе обилия автомобилей с российскими номерами не заметили.

Директор гостиницы "Националь" Карен Геворкян также уверил суд, что ничего необычного в тот вечер не заметил, мол ему, о всех инцидентах докладывает персонал, об этих же обвинениях он узнал из интернета. На этом в заседании был объявлен перерыв до конца марта. На следующие заседание прокурор потребовал принудительно доставить свидетелей, которые не являлись из-за состояния здоровья или финансового положения.