Харьковские чиновники купили элитные авто по ценам ниже рыночных

Чиновники Харькова и области задекларировали покупку и продажу иномарок по цене, не превышающей 149 тыс. грн. В 2014-2015 гг. предельный уровень наличных расчетов, разрешенный Нацбанком Украины, составлял 150 тыс. грн.

Об этом сообщает сайт телепроекта «Наші гроші».

Так, судья Хозяйственного суда области Наталья Калиниченко в 2014 г. приобрела автомобиль Toyota Venza 2013 г. выпуска за 6 тыс. долларов при рыночной стоимости аналогичного автомобиля 27-33 тыс. долларов.

Еще одна судья этой истации Валерия Казарцева, в марте 2015 г. она продала автомобиль Porsche Panamera, стоящий на рынке 46 тыс. долларов, всего за 6,5 тыс. Мать заместителя председателя Киевского районного суда Харькова

Светланы Муратовой купила в 2014 г. BMW X6 X-drive 35i 2012 г. за 19 тыс. долларов, в то время как рыночная стоимость такой машины колеблется от 38 до 44 тысяч.

Такие выгодные покупки совершили не только судьи, но и работники прокуратуры.

Так прокурор отдела по надзору за соблюдением закона органами фискальной службы Управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области Сергей Фокин приобрел Mercedes-Benz E 250 CDI (2012 г. выпуска) за 6 тыс. долларов в то время, как рыночная цена такого авто составляет 32-35 тыс. долларов.

Прокурор Харьковской городской прокуратуры №1 Денис Криволапов отдал ровно такую же сумму за Toyota Land Cruiser (2006 г.в.), рыночная стоимость которого составляет от 15 до 20 тыс. долларов.

Начальник Зачепиловского отделения Красноградского отдела полиции Харьковской области Андрей Лихачев купил Toyota Highlander 2011 г. выпуска всего за 6,5 тыс. долларов.

Удачную покупку сделала и начальник общего отдела Харьковского регионального института государственного управления НАДУ Елена Гавриш, купив Audi RS6 2010 г. Выпусказа 6 тыс. долларов.

Муж управляющей делами исполкома Харьковского городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили в октябре 2015 г. выгодно приобрел автомобиль BMW X6 3.0 (2011 г. в.) за 6 тыс. долларов вместо 39-49 тысяч. А в декабре того же года заместительница мэра продала свой Toyota Land Cruiser Prado (2006 г.в.) за ту же сумму, в то время, как на рынке аналогичная машина стоила от 19 до 26 тыс. долларов.