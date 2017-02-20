 

В зоне АТО за день зафиксировано 40 обстрелов, - штаб

20 февраля 2017 г. 20:19
Источник: РБК-Украина
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Потерь среди украинских военных нет

За день, 20 февраля 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 40 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В общем, зафиксировано 40 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Гнутово, Старогнатовка, Водяное, Широкино. По Водяному, Широкино, Новотроицком и Гнутово вели огонь снайперы.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82 миллиметра, по Авдеевке, Луганском, Зайцево и Троицком. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному неоднократно вели огонь БМП противника. По Авдеевке - снайперы.

На Луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку.  

Также сегодня сообщалось, что в Луганской области в результате обстрела ранена местная жительница.

 

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