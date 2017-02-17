 

Полицейская погоня и стрельба на проспекте Победы

17 февраля 2017 г. 23:05
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Сегодня около 21-30 на проспекте Победы в районе круга трамваев была замечена группа молодых людей, вооруженных бейсбольными битами. 

Позже поступила информация о полицейской погоне и стрельбе по адресу проспект Победы-71. По информации очевидцев, часть района была перекрыта патрульными. Также сообщалось о разбитом автобусе, перекрывшем проезжую часть. 

В соцсетях сообщают об оцеплении здания детского садика и задержании людей в военной форме - всего около 10 человек.

Подробности событий в патрульной полиции и в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области пока не уточняют.

 

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