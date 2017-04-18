Тройное ДТП на Салтовском Шоссе - один пострадавший

Сегодня около 11-00 на Салтовском Шоссе-135 столкнулись автомобили Hyundai Matrix, Деу Сенс и Skoda Octavia.

Как сообщили в УПД ГУНП, автомобиль Hyundai, двигавшийся от проспекта Тракторостроителей в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев, врезался в Деу, ехавший в попутном направлении с левым поворотом на прилегающую улицу. После этого Деу выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda, который после столкновения вылетел с проезжей части.

С места ДТП был госпитализирован водитель автомобиля Skoda.

На месте работала следственно-оперативная группа.