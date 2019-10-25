Чай-антистресс: ТОП-5 рецептов®

Что может быть лучше ароматного согревающего чая в прохладный осенний день? Только чашка этого напитка, обладающего антистрессовым эффектом! Мы подобрали лучшие рецепты чая, способного побороть тревогу, успокоить человека и восстановить его внутренний баланс. А заодно и укрепить иммунитет, подготовив организм ко встрече с наступающими холодами.

Чайник имеет значение

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Спокойствие на любой вкус

Итак, предлагаем вашему вниманию пятерку лучших антистрессовых чаев:

Мятный. Душистое растение можно заваривать отдельно или использовать как ароматизатор к зеленому или черному чаю. Содержащийся в мяте ментол помогает успокоиться, снять напряжение, приглушить боль, в том числе и душевную. Единственное — таким напитком не стоит злоупотреблять. Чрезмерное его потребление может спровоцировать у мужчин проблемы с потенцией, а у женщин — с гинекологией. С мелиссой. По своему действию этот чай похож на мятный, он тоже снимает раздражительность, усталость, помогает бороться с бессонницей, апатией, упадком сил. Сделать такой напиток просто — достаточно добавить несколько листиков мелиссы в заварник с зеленым или черным чаем. Не забывайте только, что чрезмерное потребление этого седативного напитка опасно сильным понижением кровяного давления. Имбирный. Сделать такой напиток тоже не составит труда. Заварите свой любимый чай, добавив в него несколько ломтиков имбиря, или залейте горячей водой измельченный кусочек корня этого растения с мятой и лимоном. Благодаря огромному количеству микроэлементов, а также высокому содержанию витаминов А, В1, В2, С такой напиток повышает стрессо- и вирусоустойчивость организма. Яблочный с корицей. Обладает бодрящим вкусом и ароматом, помогает бороться с апатией, раздражением и даже вспышками гнева. Такой напиток снимает головные боли, хроническую усталость, нормализует сон. Добавьте в чайник пару долек яблок и немного корицы. Полученный напиток быстро восстановит душевное спокойствие, улучшит физическое состояние. Ромашковый. Входящее в его состав вещество апигенин успокаивает нервную систему, помогает бороться с головными болями, мигренями, снимает ощущение тревоги, паники. Ромашковый отвар рекомендуется пить вечером, чтобы улучшить качество сна.

Добавляйте вышеперечисленные «волшебные» ингредиенты к обычному черному или зеленому чаю, смешивайте их в разных пропорциях, составляя свои собственные купажи. Экспериментируйте, наслаждайтесь и стресс вас обойдет стороной!